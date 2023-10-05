Повелитель ветра

Режиссер: Игорь Волошин

Жанры: Драма, Приключения, Биография.

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, свое самое опасное путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Андрей Золотарев, Олег Маловичко, Игорь Волошин

В ролях: Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Дмитрий Калихов, Нил Бугаев, Севастьян Бугаев, Мирон Лебедев, Никита Манец

Музыка: Алексей Рыбников