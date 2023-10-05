Повелитель ветра
Режиссер:Игорь Волошин
Жанры: Драма, Приключения, Биография.
Жанры: Драма, Приключения, Биография.
Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, свое самое опасное путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Андрей Золотарев, Олег Маловичко, Игорь Волошин
В ролях:Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Дмитрий Калихов, Нил Бугаев, Севастьян Бугаев, Мирон Лебедев, Никита Манец
Музыка:Алексей Рыбников
В ролях:Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Дмитрий Калихов, Нил Бугаев, Севастьян Бугаев, Мирон Лебедев, Никита Манец
Музыка:Алексей Рыбников
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:05 октября 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:05 октября 2023
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