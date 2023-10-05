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Повелитель ветра

Режиссер:Игорь Волошин
Жанры: Драма, Приключения, Биография.

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, свое самое опасное путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Андрей Золотарев, Олег Маловичко, Игорь Волошин
В ролях:Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Дмитрий Калихов, Нил Бугаев, Севастьян Бугаев, Мирон Лебедев, Никита Манец
Музыка:Алексей Рыбников
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:05 октября 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
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c 14 по 15 октября
11:00 (280)
13:10 (330)
15:20 (360)
17:30 (380)
19:40 (380)
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13 октября
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14 октября
20:00 (430)
15 октября
20:15 (430)
16 октября
20:15 (390)
17 октября
20:15 (390)
18 октября
20:15 (390)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
12 октября
21:00 (380)
c 13 по 14 октября
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