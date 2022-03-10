Потустороннее
Режиссер: У Лок-Кван
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Во время расследования волны необъяснимых смертей выясняется, что это как-то связано с найденной подростками старинной игрой, которая открыла мир для чего-то паранормального.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:У Лок-Кван, Ян Ян, Зи Зокколанте
В ролях:Элиз Левек, Вероника Феррес, Джина Штибиц, Владимир Бурлаков, Тиффани Сюй, Цао Юйнин Лу Юйлай, Лудгер Бёкельман, Валери Хубер, Франциска Брендмайер
В ролях:Элиз Левек, Вероника Феррес, Джина Штибиц, Владимир Бурлаков, Тиффани Сюй, Цао Юйнин Лу Юйлай, Лудгер Бёкельман, Валери Хубер, Франциска Брендмайер
Производство:Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:10 марта 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:10 марта 2022
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