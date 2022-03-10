Потустороннее Режиссер: У Лок-Кван

Жанры: Ужасы. Во время расследования волны необъяснимых смертей выясняется, что это как-то связано с найденной подростками старинной игрой, которая открыла мир для чего-то паранормального. Продолжительность: 96 мин Сценарий: У Лок-Кван, Ян Ян, Зи Зокколанте

В ролях: Элиз Левек, Вероника Феррес, Джина Штибиц, Владимир Бурлаков, Тиффани Сюй, Цао Юйнин Лу Юйлай, Лудгер Бёкельман, Валери Хубер, Франциска Брендмайер

Производство: Китай

Ограничения: 16+

Дата релиза: 10 марта 2022

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