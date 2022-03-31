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Потеряшки и тайна волшебной пирамиды

Режиссер:Франческо Дафано, Лука Делла Гротта
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.

Малыш Спарк оказался на свалке — в мире потерянных и ненужных вещей. Но одиночество ему не грозит даже здесь. Довольно быстро он находит друзей по несчастью, с которыми отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где брошенные вещи могут снова стать нужными. Во время своих приключений веселая компания поймет, что все в этом мире обладает ценностью: даже то, что для одних просто хлам, для других может стать настоящим сокровищем.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Франческо Дафано, Андреа Нобиле
В ролях:Росси де Пальма, Дэйв Уиллис, Марк Томпсон, Тайлер Банч, Эдди Ли, Билли Боб Томпсон, Эйб Голдфарб, Мэгги Полити, Джордан Коул, Джастин Ансельми
Музыка:Маттео Будзанка
Производство:Италия
Ограничения:6+
Дата релиза:31 марта 2022
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