Потеряшки и тайна волшебной пирамиды

Режиссер: Франческо Дафано, Лука Делла Гротта

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.

Малыш Спарк оказался на свалке — в мире потерянных и ненужных вещей. Но одиночество ему не грозит даже здесь. Довольно быстро он находит друзей по несчастью, с которыми отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где брошенные вещи могут снова стать нужными. Во время своих приключений веселая компания поймет, что все в этом мире обладает ценностью: даже то, что для одних просто хлам, для других может стать настоящим сокровищем.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Франческо Дафано, Андреа Нобиле

В ролях: Росси де Пальма, Дэйв Уиллис, Марк Томпсон, Тайлер Банч, Эдди Ли, Билли Боб Томпсон, Эйб Голдфарб, Мэгги Полити, Джордан Коул, Джастин Ансельми

Музыка: Маттео Будзанка