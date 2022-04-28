Пост Мортем
Режиссер:Петер Бергенди
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
В конце XIX — начале XX века широкое распространение получило понятие «пост мортем» — посмертные снимки в память об умерших близких. Фотографа Томаса приглашают в опустошенную эпидемией «испанки» деревню. Вскоре он узнает, что это место проклято, а потусторонние силы не дают местным покоя. Ему и 10-летней сироте Анне предстоит понять намерения призраков и столкнуться с величайшим ужасом в своей жизни.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Пирош Занкаи, Габор Хеллебрандт, Петер Бергенди
В ролях:Виктор Клем, Фружина Хаис, Юдит Шелль, Андреа Ладани, Жольт Ангер, Габор Ревицки Габриэлла Хамори, Андраш Балог, Диана Кишш, Мари Надь
Музыка:Аттила Паксэй
В ролях:Виктор Клем, Фружина Хаис, Юдит Шелль, Андреа Ладани, Жольт Ангер, Габор Ревицки Габриэлла Хамори, Андраш Балог, Диана Кишш, Мари Надь
Музыка:Аттила Паксэй
Производство:Венгрия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 апреля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:28 апреля 2022
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