Последняя дуэль

Режиссер: Ридли Скотт

Жанры: Комедия, Драма, Историческая драма.

Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа её должны сжечь на костре за ложные обвинения.

Продолжительность: 152 мин

Сценарий: Николь Холофсенер, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон

В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Харриет Уолтер, Бен Аффлек, Алекс Лоутер, Мартон Чокаш, Уильям Хьюстон, Оливер Коттон, Aurélien Lorgnier

Музыка: Гарри Грегсон-Уильямс