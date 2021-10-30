Последняя дуэль
Режиссер:Ридли Скотт
Жанры: Комедия, Драма, Историческая драма.
Жанры: Комедия, Драма, Историческая драма.
Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа её должны сжечь на костре за ложные обвинения.
Продолжительность:152 мин
Сценарий:Николь Холофсенер, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон
В ролях:Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Харриет Уолтер, Бен Аффлек, Алекс Лоутер, Мартон Чокаш, Уильям Хьюстон, Оливер Коттон, Aurélien Lorgnier
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
В ролях:Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Харриет Уолтер, Бен Аффлек, Алекс Лоутер, Мартон Чокаш, Уильям Хьюстон, Оливер Коттон, Aurélien Lorgnier
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Ограничения:18+
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