Последний рейс

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Режиссер:Анна Гуттормсгард
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Водитель грузовика Салли вынуждена заниматься контрабандой запрещенных грузов, чтобы спасти своего брата от смертельно опасной тюремной банды. Оперативники ФБР идут по ее следу, когда в последней посылке Салли обнаруживает девочку-подростка.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Анна Гуттормсгард
В ролях:Жюльет Бинош, Фрэнк Грилло, Хала Финли, Камерон Монахэн, Вероника Феррес, Кристиана Сидел Морган Фриман, Desiree Wood, Dianne McNair-Smith, Jaylen D. Eashmond
Музыка: Энн Кулонен
В ролях:Жюльет Бинош, Фрэнк Грилло, Хала Финли, Камерон Монахэн, Вероника Феррес, Кристиана Сидел Морган Фриман, Desiree Wood, Dianne McNair-Smith, Jaylen D. Eashmond
Музыка: Энн Кулонен
Производство:Германия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 декабря 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:22 декабря 2022
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