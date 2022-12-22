Последний рейс Режиссер: Анна Гуттормсгард

Жанры: Триллер. Водитель грузовика Салли вынуждена заниматься контрабандой запрещенных грузов, чтобы спасти своего брата от смертельно опасной тюремной банды. Оперативники ФБР идут по ее следу, когда в последней посылке Салли обнаруживает девочку-подростка. Продолжительность: 115 мин Сценарий: Анна Гуттормсгард

В ролях: Жюльет Бинош, Фрэнк Грилло, Хала Финли, Камерон Монахэн, Вероника Феррес, Кристиана Сидел Морган Фриман, Desiree Wood, Dianne McNair-Smith, Jaylen D. Eashmond

Музыка: Энн Кулонен Производство: Германия, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 22 декабря 2022

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!