Последний наемник

Режиссер: Роберт Лоренц

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Легендарный наемный убийца Финбар решает, что он уже не так хорош и ему пора отойти от дел. Но однажды в город, где он залег на дно, наведывается банда и начинает беспредел. Финбару ничего не остается, как встать на сторону правосудия и снова взяться за оружие. И на этот раз он рискует не только собой, но и всеми, кто ему дорог.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Марк Макналли, Терри Лоан

В ролях: Лиам Нисон, Керри Кондон, Джек Глисон, Киран Хайндс, Сара Грин, Колм Мини, Десмонд Иствуд, Нив Кьюсак, Конор Макнил, Шеймус О’Хара

Музыка: Диего Бальденвег, Лионель Бальденвег, Нора Бальденвег