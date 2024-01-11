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Последний наемник

Режиссер:Роберт Лоренц
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Легендарный наемный убийца Финбар решает, что он уже не так хорош и ему пора отойти от дел. Но однажды в город, где он залег на дно, наведывается банда и начинает беспредел. Финбару ничего не остается, как встать на сторону правосудия и снова взяться за оружие. И на этот раз он рискует не только собой, но и всеми, кто ему дорог.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Марк Макналли, Терри Лоан
В ролях:Лиам Нисон, Керри Кондон, Джек Глисон, Киран Хайндс, Сара Грин, Колм Мини, Десмонд Иствуд, Нив Кьюсак, Конор Макнил, Шеймус О’Хара
Музыка:Диего Бальденвег, Лионель Бальденвег, Нора Бальденвег
Производство:Ирландия
Ограничения:16+
Дата релиза:11 января 2024
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