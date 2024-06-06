Последний дракон

Режиссер: Ли Цзяньпин, Сальвадор Симо

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.

Говорящие драконы когда-то жили в гармонии с людьми. Но теперь их род в опасности, и только одна отважная девочка может спасти магических существ. Ее ждет полное опасности путешествие через самые волшебные места древнего Китая.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Пабло И. Кастрильо, Игнасио Феррерас, Розанна Чеккини

В ролях: Марио Гас, Lucía Pérez, Nano Castro, Carlos de Luna, Jos Gómez, Сесар Диас, Isabel Gaudí, Miquel Rodríguez Ros, Альваро Наварро, Хорхе Гарсия Инсуя

Музыка: Артуро Карделус