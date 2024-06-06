Последний дракон
Режиссер:Ли Цзяньпин, Сальвадор Симо
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.
Говорящие драконы когда-то жили в гармонии с людьми. Но теперь их род в опасности, и только одна отважная девочка может спасти магических существ. Ее ждет полное опасности путешествие через самые волшебные места древнего Китая.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Пабло И. Кастрильо, Игнасио Феррерас, Розанна Чеккини
В ролях:Марио Гас, Lucía Pérez, Nano Castro, Carlos de Luna, Jos Gómez, Сесар Диас, Isabel Gaudí, Miquel Rodríguez Ros, Альваро Наварро, Хорхе Гарсия Инсуя
Музыка:Артуро Карделус
В ролях:Марио Гас, Lucía Pérez, Nano Castro, Carlos de Luna, Jos Gómez, Сесар Диас, Isabel Gaudí, Miquel Rodríguez Ros, Альваро Наварро, Хорхе Гарсия Инсуя
Музыка:Артуро Карделус
Производство:Испания, Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:06 июня 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:06 июня 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!