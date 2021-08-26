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Последний день земли

Режиссер:Ромен Киро
Жанры: Фантастика, Драма, Приключения.

Будущее. Навстречу Земле летит Красная луна. Столкновение грозит гибелью всему живому. Единственная надежда человечества — гениальный астронавт Пол В. Р.

Но накануне вылета он таинственным образом исчезает…

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Ромен Киро, Антуан Жонен, Лорен Тернер
В ролях:Хьюго Бекер, Жан Рено, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер, Филипп Катрин, Брюно Лоше, Эмили Гавуа-Кан, Жан-Люк Кушар, Дариус Гарривье, Жан-Баптист Бланк
Музыка:Этьен Форгет
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:26 августа 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
27 августа
15:00 (от 170 р.)
c 28 по 29 августа
15:00 (от 220 р.)
c 30 по 31 августа
15:00 (от 170 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 28 по 29 августа
15:00 (от 220 р.)
c 30 по 31 августа
15:00 (от 170 р.)

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