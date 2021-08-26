Последний день земли
Режиссер:Ромен Киро
Жанры: Фантастика, Драма, Приключения.
Жанры: Фантастика, Драма, Приключения.
Будущее. Навстречу Земле летит Красная луна. Столкновение грозит гибелью всему живому. Единственная надежда человечества — гениальный астронавт Пол В. Р.
Но накануне вылета он таинственным образом исчезает…
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Ромен Киро, Антуан Жонен, Лорен Тернер
В ролях:Хьюго Бекер, Жан Рено, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер, Филипп Катрин, Брюно Лоше, Эмили Гавуа-Кан, Жан-Люк Кушар, Дариус Гарривье, Жан-Баптист Бланк
Музыка:Этьен Форгет
В ролях:Хьюго Бекер, Жан Рено, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер, Филипп Катрин, Брюно Лоше, Эмили Гавуа-Кан, Жан-Люк Кушар, Дариус Гарривье, Жан-Баптист Бланк
Музыка:Этьен Форгет
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:26 августа 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:26 августа 2021
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