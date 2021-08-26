Последний день земли Режиссер: Ромен Киро

Жанры: Фантастика, Драма, Приключения. Будущее. Навстречу Земле летит Красная луна. Столкновение грозит гибелью всему живому. Единственная надежда человечества — гениальный астронавт Пол В. Р. Но накануне вылета он таинственным образом исчезает… Продолжительность: 87 мин Сценарий: Ромен Киро, Антуан Жонен, Лорен Тернер

В ролях: Хьюго Бекер, Жан Рено, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер, Филипп Катрин, Брюно Лоше, Эмили Гавуа-Кан, Жан-Люк Кушар, Дариус Гарривье, Жан-Баптист Бланк

Музыка: Этьен Форгет Производство: Франция

Ограничения: 16+

Дата релиза: 26 августа 2021

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