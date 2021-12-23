Последний богатырь: Посланник Тьмы

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Жанры: Приключения.

Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца – простые или волшебные? Свадебное путешествие – на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это — волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Виталий Шляппо, Димитрий Ян, Василий Куценко

В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Тимофей Трибунцев, Алеся Лукьянова, Сергей Бурунов, Филипп Киркоров

Музыка: Джордж Каллис