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Последний богатырь: Посланник Тьмы

Режиссер:Дмитрий Дьяченко
Жанры: Приключения.

Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца – простые или волшебные? Свадебное путешествие – на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это — волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

Продолжительность:108 мин
Сценарий:Виталий Шляппо, Димитрий Ян, Василий Куценко
В ролях:Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Тимофей Трибунцев, Алеся Лукьянова, Сергей Бурунов, Филипп Киркоров
Музыка:Джордж Каллис
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:23 декабря 2021
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