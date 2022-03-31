Последнее пришествие дьявола

Режиссер: Алехандро Идальго

Жанры: Драма, Ужасы.

Американский священник Питер Уильямс, работающий в Мексике, среди многих местных прихожан считается святым. Однако после давнего случая экзорцизма он хранит страшную тайну, которая подтачивает его изнутри. И вот спустя 18 лет ему придётся снова встретиться с тем демоном.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Сантьяго Фернандез, Алехандро Идальго

В ролях: Уилл Бейнбринк, Джозеф Марселл, Мария Габриела де Фария, Ракель Рохас, Иран Кастильо Альфредо Эррера, Джоанна Винкель, Элоиза Матюрен-Дудамель, Эктор Котсифакис, Нурия Хиль

Музыка: Элик Альварез, Йонкарлос Медина