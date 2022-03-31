Последнее пришествие дьявола
Режиссер:Алехандро Идальго
Жанры: Драма, Ужасы.
Жанры: Драма, Ужасы.
Американский священник Питер Уильямс, работающий в Мексике, среди многих местных прихожан считается святым. Однако после давнего случая экзорцизма он хранит страшную тайну, которая подтачивает его изнутри. И вот спустя 18 лет ему придётся снова встретиться с тем демоном.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Сантьяго Фернандез, Алехандро Идальго
В ролях:Уилл Бейнбринк, Джозеф Марселл, Мария Габриела де Фария, Ракель Рохас, Иран Кастильо Альфредо Эррера, Джоанна Винкель, Элоиза Матюрен-Дудамель, Эктор Котсифакис, Нурия Хиль
Музыка:Элик Альварез, Йонкарлос Медина
В ролях:Уилл Бейнбринк, Джозеф Марселл, Мария Габриела де Фария, Ракель Рохас, Иран Кастильо Альфредо Эррера, Джоанна Винкель, Элоиза Матюрен-Дудамель, Эктор Котсифакис, Нурия Хиль
Музыка:Элик Альварез, Йонкарлос Медина
Производство:Мексика, Венесуэла, США
Ограничения:18+
Дата релиза:31 марта 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:31 марта 2022
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