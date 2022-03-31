158363

Последнее пришествие дьявола

Режиссер:Алехандро Идальго
Жанры: Драма, Ужасы.

Американский священник Питер Уильямс, работающий в Мексике, среди многих местных прихожан считается святым. Однако после давнего случая экзорцизма он хранит страшную тайну, которая подтачивает его изнутри. И вот спустя 18 лет ему придётся снова встретиться с тем демоном.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Сантьяго Фернандез, Алехандро Идальго
В ролях:Уилл Бейнбринк, Джозеф Марселл, Мария Габриела де Фария, Ракель Рохас, Иран Кастильо Альфредо Эррера, Джоанна Винкель, Элоиза Матюрен-Дудамель, Эктор Котсифакис, Нурия Хиль
Музыка:Элик Альварез, Йонкарлос Медина
Производство:Мексика, Венесуэла, США
Ограничения:18+
Дата релиза:31 марта 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 7 по 8 апреля
21:00 (от 150 р.)
c 9 по 10 апреля
21:00 (от 180 р.)
c 11 по 13 апреля
21:00 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 4
8 апреля
20:55 (430)
c 9 по 13 апреля
20:50 (430)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?