После. Навсегда

Режиссер: Кастиль Лэндон

Жанры: Мелодрама.

Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Кастиль Лэндон, Анна Тодд

В ролях: Хиро Файнс Тиффин, Джозефин Лэнгфорд, Мими Кин, Луиза Ломбард, Стивен Мойер, Бенжамин Масколо, Кора Кирк, Наталия Россетти, Роза Эскода, Джессика Веббер

