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После. Навсегда

Режиссер:Кастиль Лэндон
Жанры: Мелодрама.

Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Кастиль Лэндон, Анна Тодд
В ролях:Хиро Файнс Тиффин, Джозефин Лэнгфорд, Мими Кин, Луиза Ломбард, Стивен Мойер, Бенжамин Масколо, Кора Кирк, Наталия Россетти, Роза Эскода, Джессика Веббер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 сентября 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 18 по 20 сентября
14:45 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
20 сентября
17:10 (200)
19:10 (250)
21:05 (250)
ГалактикаЗал 1
20 сентября
22:05 (390)
21 сентября
20:00 (390)
c 22 по 23 сентября
20:00 (430)
c 25 по 27 сентября
20:05 (390)
ГалактикаЗал 3
20 сентября
23:30 (390)
24 сентября
22:25 (430)
ГалактикаЗал 4
20 сентября
16:00 (480)
21 сентября
18:55 (500)
22 сентября
18:55 (500)
23 сентября
18:55 (500)
24 сентября
18:55 (500)
25 сентября
18:55 (500)
26 сентября
18:55 (500)
27 сентября
18:55 (500)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 21 по 22 сентября
16:40 (300)
c 23 по 24 сентября
16:40 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 21 по 22 сентября
19:40 (300)
c 23 по 24 сентября
19:40 (330)

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