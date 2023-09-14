После. Навсегда
Режиссер:Кастиль Лэндон
Жанры: Мелодрама.
Жанры: Мелодрама.
Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Кастиль Лэндон, Анна Тодд
В ролях:Хиро Файнс Тиффин, Джозефин Лэнгфорд, Мими Кин, Луиза Ломбард, Стивен Мойер, Бенжамин Масколо, Кора Кирк, Наталия Россетти, Роза Эскода, Джессика Веббер
В ролях:Хиро Файнс Тиффин, Джозефин Лэнгфорд, Мими Кин, Луиза Ломбард, Стивен Мойер, Бенжамин Масколо, Кора Кирк, Наталия Россетти, Роза Эскода, Джессика Веббер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 сентября 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:14 сентября 2023
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