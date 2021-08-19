После. Глава 3

Режиссер: Кастиль Лэндон

Жанры: Драма.

Встреча с притягательным бунтарем Хардином разделила жизнь Тессы на «до» и «после». Их судьбы кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором: согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Их страстную любовь ждет проверка на прочность: тайны прошлого, новые секреты и ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг для друга…

Сценарий: Шэрон Сакс, Анна Тодд

В ролях: Киана Мадейра, Ариэль Кеббел, Мира Сорвино, Хиро Файнс-Тиффин, Стивен Мойер, Джозефина Лэнгфорд, Луиза Ломбард, Роб Эстес, Картер Дженкинс, Чэнс Пердомо

Музыка: Джордж Каллис