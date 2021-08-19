После. Глава 3
Режиссер:Кастиль Лэндон
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Встреча с притягательным бунтарем Хардином разделила жизнь Тессы на «до» и «после». Их судьбы кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором: согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Их страстную любовь ждет проверка на прочность: тайны прошлого, новые секреты и ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг для друга…
Сценарий:Шэрон Сакс, Анна Тодд
В ролях:Киана Мадейра, Ариэль Кеббел, Мира Сорвино, Хиро Файнс-Тиффин, Стивен Мойер, Джозефина Лэнгфорд, Луиза Ломбард, Роб Эстес, Картер Дженкинс, Чэнс Пердомо
Музыка:Джордж Каллис
В ролях:Киана Мадейра, Ариэль Кеббел, Мира Сорвино, Хиро Файнс-Тиффин, Стивен Мойер, Джозефина Лэнгфорд, Луиза Ломбард, Роб Эстес, Картер Дженкинс, Чэнс Пердомо
Музыка:Джордж Каллис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 августа 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:19 августа 2021
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