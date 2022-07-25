После. Долго и счастливо
Режиссер:Кастиль Лэндон
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Любовь Тессы и Хардина — неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становилась всё крепче, а страсть — всё сильнее. Вот только Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Ждёт ли их сказку счастливый финал, или же «долго и счастливо» — это не для Тессы и Хардина?
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Шэрон Сакс, Анна Тодд
В ролях:Джозефина Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин, Луиза Ломбард, Киана Мадейра, Роб Эстес, Картер Дженкинс, Чэнс Пердомо, Джек Бандейра, Атанас Сребрев, Джордан Питерс
Музыка:Джордж Каллис
В ролях:Джозефина Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин, Луиза Ломбард, Киана Мадейра, Роб Эстес, Картер Дженкинс, Чэнс Пердомо, Джек Бандейра, Атанас Сребрев, Джордан Питерс
Музыка:Джордж Каллис
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июля 2022
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