После. Долго и счастливо

Режиссер: Кастиль Лэндон

Жанры: Драма, Мелодрама.

Любовь Тессы и Хардина — неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становилась всё крепче, а страсть — всё сильнее. Вот только Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Ждёт ли их сказку счастливый финал, или же «долго и счастливо» — это не для Тессы и Хардина?

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Шэрон Сакс, Анна Тодд

В ролях: Джозефина Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин, Луиза Ломбард, Киана Мадейра, Роб Эстес, Картер Дженкинс, Чэнс Пердомо, Джек Бандейра, Атанас Сребрев, Джордан Питерс

Музыка: Джордж Каллис