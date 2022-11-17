Пошумим!
Режиссер:Брайан Уоткинс, Дмитрий Головин
Жанры: Комедия, Криминал.
Жанры: Комедия, Криминал.
Лас-Вегас. Русский вор в законе по кличке Фёдор Гримм вытаскивает из тюрьмы охотника за головами Вульфа, чтобы тот похитил человека. Но Вульф, находясь на испытательном сроке, перепоручает эту работу своему незадачливому подручному Гусу, который в свою очередь нанимает в помощь ещё двух неудачников: начинающего священника Элиота и стареющего ветеран Вьетнама Кинга. Эта разношерстная команда эффектно проваливает похищение, хватая не ту цель и оставляя важные улики на месте происшествия.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Дмитрий Головин, Брайан Уоткинс
В ролях:Джаред Абрахамсон, Гойя Роблз, Николас Д’Агосто, Джессика Ван, Уильям Найт, Павел Лычников, Дот-Мари Джонс, Лидия Порто, Риф Хаттон, Дэвид Теюн
Музыка:Николай Ростов
В ролях:Джаред Абрахамсон, Гойя Роблз, Николас Д’Агосто, Джессика Ван, Уильям Найт, Павел Лычников, Дот-Мари Джонс, Лидия Порто, Риф Хаттон, Дэвид Теюн
Музыка:Николай Ростов
Производство: США
Ограничения:16+
Дата релиза:17 ноября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:17 ноября 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!