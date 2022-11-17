Пошумим!

Режиссер: Брайан Уоткинс, Дмитрий Головин

Жанры: Комедия, Криминал.

Лас-Вегас. Русский вор в законе по кличке Фёдор Гримм вытаскивает из тюрьмы охотника за головами Вульфа, чтобы тот похитил человека. Но Вульф, находясь на испытательном сроке, перепоручает эту работу своему незадачливому подручному Гусу, который в свою очередь нанимает в помощь ещё двух неудачников: начинающего священника Элиота и стареющего ветеран Вьетнама Кинга. Эта разношерстная команда эффектно проваливает похищение, хватая не ту цель и оставляя важные улики на месте происшествия.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Дмитрий Головин, Брайан Уоткинс

В ролях: Джаред Абрахамсон, Гойя Роблз, Николас Д’Агосто, Джессика Ван, Уильям Найт, Павел Лычников, Дот-Мари Джонс, Лидия Порто, Риф Хаттон, Дэвид Теюн

Музыка: Николай Ростов