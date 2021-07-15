Пороховой коктейль
Режиссер:Навот Папушадо
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.
Быть киллером — весело и просто. Особенно для Сэм, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Эхуд Лавски, Навот Папушадо
В ролях:Карен Гиллан, Лина Хиди, Карла Гуджино, Мишель Йео, Анджела Бассетт, Пол Джаматти, Джо Бобин, Фрейя Аллан, Эд Бирч, Ралф Айнесон
Музыка:Хаим Фрэнк Ильфман
В ролях:Карен Гиллан, Лина Хиди, Карла Гуджино, Мишель Йео, Анджела Бассетт, Пол Джаматти, Джо Бобин, Фрейя Аллан, Эд Бирч, Ралф Айнесон
Музыка:Хаим Фрэнк Ильфман
Производство:Франция, Германия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:15 июля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:15 июля 2021
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