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Пороховой коктейль

Режиссер:Навот Папушадо
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

Быть киллером — весело и просто. Особенно для Сэм, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Эхуд Лавски, Навот Папушадо
В ролях:Карен Гиллан, Лина Хиди, Карла Гуджино, Мишель Йео, Анджела Бассетт, Пол Джаматти, Джо Бобин, Фрейя Аллан, Эд Бирч, Ралф Айнесон
Музыка:Хаим Фрэнк Ильфман
Производство:Франция, Германия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:15 июля 2021
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13:20 (200 р.)
17:50 (300 р.)
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17:50 (300 р.)
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16 июля
20:45 (от 120 р.)
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