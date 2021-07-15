Пороховой коктейль

Режиссер: Навот Папушадо

Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

Быть киллером — весело и просто. Особенно для Сэм, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Эхуд Лавски, Навот Папушадо

В ролях: Карен Гиллан, Лина Хиди, Карла Гуджино, Мишель Йео, Анджела Бассетт, Пол Джаматти, Джо Бобин, Фрейя Аллан, Эд Бирч, Ралф Айнесон

Музыка: Хаим Фрэнк Ильфман