Помогите,я уменьшил свою училку !
Режиссер:Свен Унтервальдт мл.
Жанры: Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.
Жанры: Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.
Феликсу тяжело даётся переход в новую школу. С одноклассниками сложные отношения, а злая училка не дает покоя. Но все меняется, когда он случайно уменьшает ненавистную фрау Шмидт, и теперь она помещается ему в карман. Однако выясняется, что это не единственная проблема — гимназия на грани закрытия. И теперь Феликсу и фрау Шмидт приходится объединить усилия и спасти школу.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Джеррит Херманс, Силджа Клеменс, Флориан Шумахер
В ролях:Аня Клинг, Оскар Кеймер, Аксель Штайн, Юстус фон Донаньи, Лина Хускер, Георг Зольцер, Максимилиан Эренрич, Элой Крист, Йоханес Цайлер, Михаэль Островский
Музыка:Лелэнд Кокс, Карим Себастьян Элиас
В ролях:Аня Клинг, Оскар Кеймер, Аксель Штайн, Юстус фон Донаньи, Лина Хускер, Георг Зольцер, Максимилиан Эренрич, Элой Крист, Йоханес Цайлер, Михаэль Островский
Музыка:Лелэнд Кокс, Карим Себастьян Элиас
Производство:Германия, Австрия
Ограничения:6+
Дата релиза:17 декабря 2015
Ограничения:6+
Дата релиза:17 декабря 2015
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