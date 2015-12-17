Помогите,я уменьшил свою училку !

Режиссер: Свен Унтервальдт мл.

Жанры: Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Феликсу тяжело даётся переход в новую школу. С одноклассниками сложные отношения, а злая училка не дает покоя. Но все меняется, когда он случайно уменьшает ненавистную фрау Шмидт, и теперь она помещается ему в карман. Однако выясняется, что это не единственная проблема — гимназия на грани закрытия. И теперь Феликсу и фрау Шмидт приходится объединить усилия и спасти школу.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Джеррит Херманс, Силджа Клеменс, Флориан Шумахер

В ролях: Аня Клинг, Оскар Кеймер, Аксель Штайн, Юстус фон Донаньи, Лина Хускер, Георг Зольцер, Максимилиан Эренрич, Элой Крист, Йоханес Цайлер, Михаэль Островский

Музыка: Лелэнд Кокс, Карим Себастьян Элиас