Помнить

Режиссер: Ли Иль-хён

Жанры: Драма, Триллер.

На пальцах 80-летнего старика с болезнью Альцгеймера вытатуированы имена. Это имена людей, которых он считает виновными в гибели своей семьи во времена японской оккупации. Вместе с молодым напарником он отправляется в путешествие, цель которого — убить виновных одного за другим.

Продолжительность: 128 мин

Сценарий: Ли Иль-хён, Юн Джон-бин

В ролях: Ли Сон-мин, Нам Джу-хёк, Чон Ман-щик, Пак Кын-хён, Юн Джэ-мун, Сон Ён-чхан, Мун Чхан-гиль, Чхве Мин-чхоль, Нам Мун-чхоль, Ян Хён-мин

Музыка: Хван Сан-джун