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Режиссер:Ли Иль-хён
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
На пальцах 80-летнего старика с болезнью Альцгеймера вытатуированы имена. Это имена людей, которых он считает виновными в гибели своей семьи во времена японской оккупации. Вместе с молодым напарником он отправляется в путешествие, цель которого — убить виновных одного за другим.
Продолжительность:128 мин
Сценарий:Ли Иль-хён, Юн Джон-бин
В ролях:Ли Сон-мин, Нам Джу-хёк, Чон Ман-щик, Пак Кын-хён, Юн Джэ-мун, Сон Ён-чхан, Мун Чхан-гиль, Чхве Мин-чхоль, Нам Мун-чхоль, Ян Хён-мин
Музыка:Хван Сан-джун
В ролях:Ли Сон-мин, Нам Джу-хёк, Чон Ман-щик, Пак Кын-хён, Юн Джэ-мун, Сон Ён-чхан, Мун Чхан-гиль, Чхве Мин-чхоль, Нам Мун-чхоль, Ян Хён-мин
Музыка:Хван Сан-джун
Производство:Южная Корея
Ограничения:18+
Дата релиза:29 декабря 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:29 декабря 2022
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