156138

Полночь на злаковом поле

Режиссер:Рэндолл Эмметт
Жанры: Триллер, Детектив, Криминал.

Пенсакола, 2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, когда выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых женщин. И хотя полицейский начальник слышать не хочет об официальном взаимодействии, ФРБ-ровцы объединяют усилия с местным детективом.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Алан Хорснэйл
В ролях:Меган Фокс, Эмиль Хирш, Брюс Уиллис, Лукас Хаас, Кэйтлин Кармайкл, Олив Элиз Аберкромби, Jason Trawick, Лидия Халл, Уэлкер Уайт, Алек Монополи
Музыка:Майк Бёрнс, Робин Стаут, Лиам Уэстбрук
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 августа 2021
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
9 августа
21:25 (150 р.)
c 10 по 11 августа
21:25 (100 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?