Полночь на злаковом поле
Режиссер:Рэндолл Эмметт
Жанры: Триллер, Детектив, Криминал.
Жанры: Триллер, Детектив, Криминал.
Пенсакола, 2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, когда выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых женщин. И хотя полицейский начальник слышать не хочет об официальном взаимодействии, ФРБ-ровцы объединяют усилия с местным детективом.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Алан Хорснэйл
В ролях:Меган Фокс, Эмиль Хирш, Брюс Уиллис, Лукас Хаас, Кэйтлин Кармайкл, Олив Элиз Аберкромби, Jason Trawick, Лидия Халл, Уэлкер Уайт, Алек Монополи
Музыка:Майк Бёрнс, Робин Стаут, Лиам Уэстбрук
В ролях:Меган Фокс, Эмиль Хирш, Брюс Уиллис, Лукас Хаас, Кэйтлин Кармайкл, Олив Элиз Аберкромби, Jason Trawick, Лидия Халл, Уэлкер Уайт, Алек Монополи
Музыка:Майк Бёрнс, Робин Стаут, Лиам Уэстбрук
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 августа 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:05 августа 2021
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