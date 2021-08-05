Полночь на злаковом поле

Режиссер: Рэндолл Эмметт

Жанры: Триллер, Детектив, Криминал.

Пенсакола, 2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, когда выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых женщин. И хотя полицейский начальник слышать не хочет об официальном взаимодействии, ФРБ-ровцы объединяют усилия с местным детективом.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Алан Хорснэйл

В ролях: Меган Фокс, Эмиль Хирш, Брюс Уиллис, Лукас Хаас, Кэйтлин Кармайкл, Олив Элиз Аберкромби, Jason Trawick, Лидия Халл, Уэлкер Уайт, Алек Монополи

Музыка: Майк Бёрнс, Робин Стаут, Лиам Уэстбрук