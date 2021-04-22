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Поколение Вояджер.

Режиссер:Нил Бёргер
Жанры: Фантастика, Триллер, Приключения.

Они были рождены для этой миссии. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты — это средство контроля. Когда контроль ослабевает, на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона — страх и жажда власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее — тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри.

Продолжительность:108 мин
Сценарий:Нил Бёргер
В ролях:Тай Шеридан, Лили-Роуз Депп, Финн Уайтхед, Шанте Адамс, Куинтесса Суинделл, Арчи Мадекве, Айзек Хемпстед-Райт, Вивеик Калра, Мэдисон Ху, Арчи Рено
Музыка:Тревор Гурекис
Производство:США, Чехия, Румыния, Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:22 апреля 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 22 по 23 апреля
11:20 (130 р.)
24 апреля
11:50 (170 р.)
25 апреля
11:20 (170 р.)
26 апреля
11:20 (130 р.)
27 апреля
11:20 (150 р.)
28 апреля
11:20 (130 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 22 по 25 апреля
16:05 (800 р.)
ГалактикаЗал 1
c 22 по 25 апреля
19:10 (от 250 Р)
c 26 по 28 апреля
19:10 (от 200 Р)
Северное сияниеБордовый зал
c 22 по 25 апреля
18:45 (390)
c 26 по 28 апреля
18:45 (250)
Северное сияниеКрасный зал
23 апреля
c 24 по 25 апреля
11:00 (300)
15:20 (390)
20:10 (390)
c 26 по 28 апреля
11:00 (200)
15:20 (200)
20:10 (250)
МурманскБольшой зал
23 апреля
18:55 (350)
c 24 по 25 апреля
14:00 (350)
18:55 (350)
c 26 по 28 апреля
14:00 (200)
18:55 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
23 апреля
18:05 (170 р.)
24 апреля
13:10 (220 р.)
25 апреля
13:30 (220 р.)
26 апреля
13:30 (140 р.)
27 апреля
13:30 (150 р.)
28 апреля
13:30 (140 р.)
АврораОсновной зал
23 апреля
17:45 (200)
c 24 по 25 апреля
10:55 (200)
17:45 (200)
c 26 по 28 апреля
10:55 (150)
17:45 (150)
Мираж СинемаКинозал №5
c 24 по 25 апреля
10:30 (200 р.)

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