Поколение Вояджер.

Режиссер: Нил Бёргер

Жанры: Фантастика, Триллер, Приключения.

Они были рождены для этой миссии. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты — это средство контроля. Когда контроль ослабевает, на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона — страх и жажда власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее — тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Нил Бёргер

В ролях: Тай Шеридан, Лили-Роуз Депп, Финн Уайтхед, Шанте Адамс, Куинтесса Суинделл, Арчи Мадекве, Айзек Хемпстед-Райт, Вивеик Калра, Мэдисон Ху, Арчи Рено

Музыка: Тревор Гурекис