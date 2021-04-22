Поколение Вояджер.
Режиссер:Нил Бёргер
Жанры: Фантастика, Триллер, Приключения.
Жанры: Фантастика, Триллер, Приключения.
Они были рождены для этой миссии. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты — это средство контроля. Когда контроль ослабевает, на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона — страх и жажда власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее — тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Нил Бёргер
В ролях:Тай Шеридан, Лили-Роуз Депп, Финн Уайтхед, Шанте Адамс, Куинтесса Суинделл, Арчи Мадекве, Айзек Хемпстед-Райт, Вивеик Калра, Мэдисон Ху, Арчи Рено
Музыка:Тревор Гурекис
В ролях:Тай Шеридан, Лили-Роуз Депп, Финн Уайтхед, Шанте Адамс, Куинтесса Суинделл, Арчи Мадекве, Айзек Хемпстед-Райт, Вивеик Калра, Мэдисон Ху, Арчи Рено
Музыка:Тревор Гурекис
Производство:США, Чехия, Румыния, Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:22 апреля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:22 апреля 2021
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