Покерфейс

Режиссер: Рассел Кроу

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Покер — опасная игра. И часто от нее зависят человеческие жизни. На одну, казалось бы, дружескую партию Джейк собрал в своем особняке друзей детства, чтобы наконец воздать каждому по заслугам. Но ставки мгновенно возрастают, когда на дом эксцентричного миллиардера нападают неизвестные. Теперь на кону не только богатства, но и собственные жизни. Но кто сможет сохранить лицо в этой опасной игре?

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Рассел Кроу, Стефен М. Коутс

В ролях: Рассел Кроу, Лиам Хемсворт, RZA, Аден Янг, Стив Бастони, Дэниэл МакФерсон, Брук Сатчуэлл, Пол Тассоне, Мэтью Нэйбл, Бенедикт Харди

Музыка: Энтони Партос, Маттео Цингалес