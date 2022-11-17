Покерфейс
Режиссер:Рассел Кроу
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Покер — опасная игра. И часто от нее зависят человеческие жизни. На одну, казалось бы, дружескую партию Джейк собрал в своем особняке друзей детства, чтобы наконец воздать каждому по заслугам. Но ставки мгновенно возрастают, когда на дом эксцентричного миллиардера нападают неизвестные. Теперь на кону не только богатства, но и собственные жизни. Но кто сможет сохранить лицо в этой опасной игре?
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Рассел Кроу, Стефен М. Коутс
В ролях:Рассел Кроу, Лиам Хемсворт, RZA, Аден Янг, Стив Бастони, Дэниэл МакФерсон, Брук Сатчуэлл, Пол Тассоне, Мэтью Нэйбл, Бенедикт Харди
Музыка:Энтони Партос, Маттео Цингалес
В ролях:Рассел Кроу, Лиам Хемсворт, RZA, Аден Янг, Стив Бастони, Дэниэл МакФерсон, Брук Сатчуэлл, Пол Тассоне, Мэтью Нэйбл, Бенедикт Харди
Музыка:Энтони Партос, Маттео Цингалес
Производство: США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 ноября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:17 ноября 2022
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