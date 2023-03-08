Поехавшая

Режиссер: Антон Маслов

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Обычная жительница мегаполиса Аня Смолина после череды неудач решает: пришло время все изменить. Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется в Магадан — мириться с мамой.

Ее ждет дорога в 10 тысяч км с массой испытаний, борьба с самой собой, дружелюбные (и не очень) дальнобойщики и пирожки с трассы. И, конечно, это путешествие принесет судьбоносные встречи.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Мария Маслова, Фридерике Брин, Нжде Айрапетян

В ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк, Маша Лобанова

