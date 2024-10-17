Подземная бездна

Режиссер: Луис Прието

Жанры: Ужасы.

Лаура становится свидетелем несчастного случая в метро. После этого у нее начинаются страшные видения. Коллеги рассказывают, что у этой станции мрачная история, тут погибло много людей. Поскольку Лаура не верит в призраков и легенды о потустороннем, с помощью знакомого детектива она решает разобраться, что там происходит.

Сценарий: Иван Ледесма, Анхель Агудо, Луис Прието

В ролях: Наталия Асахара, Хавьер Гутьеррес, Валерия Соролья, Хави Саес, Франсеск Альбиоль, Аймар Вега, Татин Ревенга, Хорхе Кабрера, Лайя Фонтан, Мигель Анхель Масьель

Музыка: Нами Мелумад