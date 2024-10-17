Подземная бездна
Режиссер:Луис Прието
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Лаура становится свидетелем несчастного случая в метро. После этого у нее начинаются страшные видения. Коллеги рассказывают, что у этой станции мрачная история, тут погибло много людей. Поскольку Лаура не верит в призраков и легенды о потустороннем, с помощью знакомого детектива она решает разобраться, что там происходит.
Сценарий:Иван Ледесма, Анхель Агудо, Луис Прието
В ролях:Наталия Асахара, Хавьер Гутьеррес, Валерия Соролья, Хави Саес, Франсеск Альбиоль, Аймар Вега, Татин Ревенга, Хорхе Кабрера, Лайя Фонтан, Мигель Анхель Масьель
Музыка:Нами Мелумад
В ролях:Наталия Асахара, Хавьер Гутьеррес, Валерия Соролья, Хави Саес, Франсеск Альбиоль, Аймар Вега, Татин Ревенга, Хорхе Кабрера, Лайя Фонтан, Мигель Анхель Масьель
Музыка:Нами Мелумад
Производство:Испания
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2024
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