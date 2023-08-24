Подводный капкан
Режиссер:Максимилиан Эрленвайн
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Сестры-дайверы Дрю и Мэй совершают традиционное совместное погружение в новом месте, в отдаленном полудиком уголке, и даже не представляют, с чем им придется столкнуться. Камнепад заточает Мэй в смертельную подводную ловушку, и времени нет: кислород на исходе, паника нарастает… Дрю может рассчитывать только на себя и вынуждена принимать роковые решения, чтобы попытаться спасти сестру любой ценой. На глубине страха остается только надежда.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Максимилиан Эрленвайн, Йоахим Хеден
В ролях:Луиза Краузе, Софи Лоу
Музыка:Фолькер Бертельман, Raffael Seyfried
В ролях:Луиза Краузе, Софи Лоу
Музыка:Фолькер Бертельман, Raffael Seyfried
Производство:Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:24 августа 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:24 августа 2023
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