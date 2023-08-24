Подводный капкан

Режиссер: Максимилиан Эрленвайн

Жанры: Триллер.

Сестры-дайверы Дрю и Мэй совершают традиционное совместное погружение в новом месте, в отдаленном полудиком уголке, и даже не представляют, с чем им придется столкнуться. Камнепад заточает Мэй в смертельную подводную ловушку, и времени нет: кислород на исходе, паника нарастает… Дрю может рассчитывать только на себя и вынуждена принимать роковые решения, чтобы попытаться спасти сестру любой ценой. На глубине страха остается только надежда.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Максимилиан Эрленвайн, Йоахим Хеден

В ролях: Луиза Краузе, Софи Лоу

Музыка: Фолькер Бертельман, Raffael Seyfried