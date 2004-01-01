Подсолнухи Ван Гога



Жанры: Документальный.

Пять версий написанных в Арле «Подсолнухов» — их без преувеличения можно назвать одними из самых известных картин в мире — выставил Музей Ван Гога в Амстердаме. Почему Ван Гог выбрал именно эти экзотические цветы? Когда они впервые появились в Европе и кто из мастеров европейского искусства изображал их до Ван Гога? О чём говорит со зрителями художник этими картинами и как интерпретация меняется от одной версии к другой? Что узнали реставраторы, когда изучили «Подсолнухи» в деталях? Чтобы выяснить ответы на все эти вопросы, съёмочная группа побывала не только в Амстердаме, но и в Лондоне, Токио, Филадельфии и Мюнхене.

Продолжительность: 85 мин