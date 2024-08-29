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Подростки: Первая любовь

Режиссер:Святослав Подгаевский
Жанры: Мелодрама.

Олег — старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами. Ольга — дочь военного, который контролирует каждый её шаг. Влюблённые не могут быть вместе, ведь отец Ольги считает, что с Олегом у неё будущего нет. Запретная любовь, вера в лучшее, безумные решения и их последствия… Смогут ли вчерашние школьники сохранить любовь или это лишь один из жизненных этапов, который им предстоит преодолеть на пути взросления?

Продолжительность:102 мин
Сценарий:Святослав Подгаевский, Иван Капитонов
В ролях:Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, Олег Савостюк, Елена Лядова, Никита Кологривый, Валерий Панков, Екатерина Кучма, Антон Артемьев
Музыка:DJ Грув
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:29 августа 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 29 августа по 1 сентября
18:35 (420)
c 2 по 4 сентября
18:35 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
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