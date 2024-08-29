Подростки: Первая любовь

Режиссер: Святослав Подгаевский

Жанры: Мелодрама.

Олег — старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами. Ольга — дочь военного, который контролирует каждый её шаг. Влюблённые не могут быть вместе, ведь отец Ольги считает, что с Олегом у неё будущего нет. Запретная любовь, вера в лучшее, безумные решения и их последствия… Смогут ли вчерашние школьники сохранить любовь или это лишь один из жизненных этапов, который им предстоит преодолеть на пути взросления?

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Святослав Подгаевский, Иван Капитонов

В ролях: Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, Олег Савостюк, Елена Лядова, Никита Кологривый, Валерий Панков, Екатерина Кучма, Антон Артемьев

Музыка: DJ Грув