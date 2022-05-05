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Подольские курсанты

Режиссер:Вадим Шмелев
Жанры: Боевик, Драма, История, Военный.

Октябрь 1941 года, Подмосковье. Около трёх с половиной тысяч курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать наступление фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление. Погибая, вчерашние мальчишки держат оборону от многократно превышающих сил немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве.

Продолжительность:136 мин
Сценарий:Вадим Шмелев, Игорь Угольников, Вячеслав Фетисов
В ролях:Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Любовь Константинова, Артём Губин Игорь Юдин, Гурам Баблишвили, Дмитрий Соломыкин, Роман Мадянов, Екатерина Редникова
Музыка:Юрий Потеенко
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:05 мая 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 5 по 6 мая
15:00 (300)
c 7 по 9 мая
15:00 (330)
10 мая
15:00 (330)
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