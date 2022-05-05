Подольские курсанты

Режиссер: Вадим Шмелев

Жанры: Боевик, Драма, История, Военный.

Октябрь 1941 года, Подмосковье. Около трёх с половиной тысяч курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать наступление фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление. Погибая, вчерашние мальчишки держат оборону от многократно превышающих сил немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве.

Продолжительность: 136 мин

Сценарий: Вадим Шмелев, Игорь Угольников, Вячеслав Фетисов

В ролях: Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Любовь Константинова, Артём Губин Игорь Юдин, Гурам Баблишвили, Дмитрий Соломыкин, Роман Мадянов, Екатерина Редникова

Музыка: Юрий Потеенко