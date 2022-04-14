Подельники

Режиссер: Евгений Григорьев

Жанры: Драма, Триллер.

Молодой биатлонист Петя вместе с женой Настей возвращается в родное село — работать физруком. Их встречают суровая природа и суровые люди, живущие по законам тайги. По этим законам убийство за оскорбление — право сильного, а сильнее шамана Вити Людоеда, бывшего зека, здесь никого нет. Петя становится свидетелем его кровавого преступления. Вызов убийце решается бросить только 10-летний Илья, сын жертвы. Петя не может оставить ученика наедине со страшной местью: Илья должен усиленно тренироваться, и тогда Петя поможет ему расквитаться с Людоедом.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Евгений Григорьев, Нина Беленицкая

В ролях: Павел Деревянко, Юра Борисов, Лиза Янковская, Ярослав Могильников, Константин Балакирев Марина Маныч, Олег Шапков, Михаил Орлов, Александр Овчинников, Яков Шамшин

Музыка: Иван Синцов