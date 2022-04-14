Подельники

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Режиссер:Евгений Григорьев
Жанры: Драма, Триллер.

Молодой биатлонист Петя вместе с женой Настей возвращается в родное село — работать физруком. Их встречают суровая природа и суровые люди, живущие по законам тайги. По этим законам убийство за оскорбление — право сильного, а сильнее шамана Вити Людоеда, бывшего зека, здесь никого нет. Петя становится свидетелем его кровавого преступления. Вызов убийце решается бросить только 10-летний Илья, сын жертвы. Петя не может оставить ученика наедине со страшной местью: Илья должен усиленно тренироваться, и тогда Петя поможет ему расквитаться с Людоедом.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Евгений Григорьев, Нина Беленицкая
В ролях:Павел Деревянко, Юра Борисов, Лиза Янковская, Ярослав Могильников, Константин Балакирев Марина Маныч, Олег Шапков, Михаил Орлов, Александр Овчинников, Яков Шамшин
Музыка:Иван Синцов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 апреля 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 14 по 17 апреля
18:50 (330)
ГалактикаЗал 4
c 14 по 17 апреля
19:20 (430)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 16 по 17 апреля
11:40 (250)

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