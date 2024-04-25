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Почему ты?

Режиссер:Александр Прост
Жанры: Драма, Мелодрама.

Любовь приходит без спроса. Часто не к тем, не так и не тогда. Сможет ли подлинное чувство выжить, когда все началось неправильно и целый мир против? Отдать все без остатка или сдаться? Сгореть или уцелеть?

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Александр Прост
В ролях:Даниил Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Владимир Жеребцов, Мария Шорохова, Анастасия Спирина, Анастасия Панина, Алёна Семенченко, Виктор Ряполов, Юрий Цурило
Музыка:Константин Лимонов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:25 апреля 2024
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