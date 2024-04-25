Почему ты?

Режиссер: Александр Прост

Жанры: Драма, Мелодрама.

Любовь приходит без спроса. Часто не к тем, не так и не тогда. Сможет ли подлинное чувство выжить, когда все началось неправильно и целый мир против? Отдать все без остатка или сдаться? Сгореть или уцелеть?

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Александр Прост

В ролях: Даниил Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Владимир Жеребцов, Мария Шорохова, Анастасия Спирина, Анастасия Панина, Алёна Семенченко, Виктор Ряполов, Юрий Цурило

Музыка: Константин Лимонов