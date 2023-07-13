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Побег из страны роботов

Режиссер:Линь Юнчан, Шао Хэци
Жанры: Приключения, Анимация.

Когда Бриар и Брэмбл были маленькими медвежатами, их любящая мама таинственно исчезла. Много лет спустя на выставке «Планета Роботов» медведи встречают стремительную незнакомку, поразительно похожую на их пропавшую родительницу. Теперь братьям предстоит раскрыть тайну загадочного исчезновения мамы, и это расследование перевернет их жизнь с лап на голову.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Цуй Течжи
В ролях:Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо, Мю Инъин
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:13 июля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 24 по 26 июля
14:00 (100)
ГалактикаЗал 1
c 24 по 26 июля
10:00 (230)
ГалактикаЗал 2
c 27 по 28 июля
10:00 (230)

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