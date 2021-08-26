Побег из Нью-Йорка (оригинальная версия с субтитра...
Режиссер:Джон Карпентер
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
1997 год. Весь остров Манхэттен - одна большая тюрьма строгого режима. Много лет идет Третья мировая война. Президент захвачен группой революционеров и посажен в тюрьму. Ветеран войны Плисскен должен вызволить президента из этой зоны беспредельной жестокости, а времени у него очень мало. Если он не спасет президента в срок, то погибнет сам. Ему введен смертельный препарат, а противоядие он получит по возвращении.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Джон Карпентер, Ник Касл
В ролях:Курт Рассел, Ли Ван Клиф, Эрнест Боргнайн, Дональд Плезенс, Айзек Хейз, Сизон Хабли, Гарри Дин Стэнтон, Эдриенн Барбо, Том Аткинс, Чарльз Сайферс
Музыка:Джон Карпентер, Алан Ховарт
В ролях:Курт Рассел, Ли Ван Клиф, Эрнест Боргнайн, Дональд Плезенс, Айзек Хейз, Сизон Хабли, Гарри Дин Стэнтон, Эдриенн Барбо, Том Аткинс, Чарльз Сайферс
Музыка:Джон Карпентер, Алан Ховарт
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:26 августа 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:26 августа 2021
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