Побег из Нью-Йорка (оригинальная версия с субтитра...

Режиссер: Джон Карпентер

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

1997 год. Весь остров Манхэттен - одна большая тюрьма строгого режима. Много лет идет Третья мировая война. Президент захвачен группой революционеров и посажен в тюрьму. Ветеран войны Плисскен должен вызволить президента из этой зоны беспредельной жестокости, а времени у него очень мало. Если он не спасет президента в срок, то погибнет сам. Ему введен смертельный препарат, а противоядие он получит по возвращении.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Джон Карпентер, Ник Касл

В ролях: Курт Рассел, Ли Ван Клиф, Эрнест Боргнайн, Дональд Плезенс, Айзек Хейз, Сизон Хабли, Гарри Дин Стэнтон, Эдриенн Барбо, Том Аткинс, Чарльз Сайферс

Музыка: Джон Карпентер, Алан Ховарт