Побег из лабиринта времени

Режиссер: Линь Хуэйда

Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация.

Озорные братья медведи Бриар и Брамбл в опасности. И помочь им может только лесоруб Вик. Он отправляется в фантастическое путешествие во времени и пространстве, и на этом пути ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, удивительных тайн и странных существ. Но ничто не остановит Вика, ведь его цель — спасти лучших друзей.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Рэйчел Сюй, Вань Цинь, Цзян Линь

В ролях: Тань Сяо, Чжан Бинцзюнь, Чжан Вэй, Чжан Мин

