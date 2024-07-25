Побег из лабиринта времени
Режиссер:Линь Хуэйда
Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация.
Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация.
Озорные братья медведи Бриар и Брамбл в опасности. И помочь им может только лесоруб Вик. Он отправляется в фантастическое путешествие во времени и пространстве, и на этом пути ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, удивительных тайн и странных существ. Но ничто не остановит Вика, ведь его цель — спасти лучших друзей.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Рэйчел Сюй, Вань Цинь, Цзян Линь
В ролях:Тань Сяо, Чжан Бинцзюнь, Чжан Вэй, Чжан Мин
В ролях:Тань Сяо, Чжан Бинцзюнь, Чжан Вэй, Чжан Мин
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:25 июля 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:25 июля 2024
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