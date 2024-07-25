163170

Побег из лабиринта времени

Режиссер:Линь Хуэйда
Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация.

Озорные братья медведи Бриар и Брамбл в опасности. И помочь им может только лесоруб Вик. Он отправляется в фантастическое путешествие во времени и пространстве, и на этом пути ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, удивительных тайн и странных существ. Но ничто не остановит Вика, ведь его цель — спасти лучших друзей.

Продолжительность:108 мин
Сценарий:Рэйчел Сюй, Вань Цинь, Цзян Линь
В ролях:Тань Сяо, Чжан Бинцзюнь, Чжан Вэй, Чжан Мин
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:25 июля 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?