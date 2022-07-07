Побег из космоса

Режиссер: Линь Хуэйда

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения, Анимация.

Медведь Брэмбл всегда хотел стать героем. И однажды ему выпал шанс стать не просто героем, а супергероем. Познакомившись в лесу с пришельцем Эви, Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Теперь он может реализовать любое желание одной силой мысли. Высокоразвитый народ Эви покинул Землю миллионы лет назад. И вот теперь Эви вернулся, чтобы передать новейшую технологию землянам, а также в надежде найти давно покинутый древний город и, может быть, свою семью. Однако следом за Эви из космоса прибывают пираты, которые хотят захватить власть во Вселенной. Медведь Брэмбл и его пушистые друзья должны помочь новому другу Эви и заодно спасти Вселенную.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Вань Цинь, Рэйчел Сюй, Цзян Линь

В ролях: Чжан Бинцзюнь, Чжан Вэй, Тань Сяо, Чэн Цзиян, Ли Ваньяо, Лю Сыци

Музыка: Ли Чжипин