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Побег из космоса

Режиссер:Линь Хуэйда
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения, Анимация.

Медведь Брэмбл всегда хотел стать героем. И однажды ему выпал шанс стать не просто героем, а супергероем. Познакомившись в лесу с пришельцем Эви, Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Теперь он может реализовать любое желание одной силой мысли. Высокоразвитый народ Эви покинул Землю миллионы лет назад. И вот теперь Эви вернулся, чтобы передать новейшую технологию землянам, а также в надежде найти давно покинутый древний город и, может быть, свою семью. Однако следом за Эви из космоса прибывают пираты, которые хотят захватить власть во Вселенной. Медведь Брэмбл и его пушистые друзья должны помочь новому другу Эви и заодно спасти Вселенную.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Вань Цинь, Рэйчел Сюй, Цзян Линь
В ролях:Чжан Бинцзюнь, Чжан Вэй, Тань Сяо, Чэн Цзиян, Ли Ваньяо, Лю Сыци
Музыка:Ли Чжипин
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:07 июля 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 7 по 8 июля
11:30 (150)
13:30 (200)
15:30 (300)
19:40 (300)
c 9 по 10 июля
11:30 (250)
13:30 (300)
15:30 (330)
19:40 (330)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 7 по 8 июля
12:50 (от 160 р.)
9 июля
16:20 (от 190 р.)
10 июля
16:20 (от 190 р.)

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