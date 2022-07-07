Побег из космоса
Режиссер:Линь Хуэйда
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения, Анимация.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения, Анимация.
Медведь Брэмбл всегда хотел стать героем. И однажды ему выпал шанс стать не просто героем, а супергероем. Познакомившись в лесу с пришельцем Эви, Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Теперь он может реализовать любое желание одной силой мысли. Высокоразвитый народ Эви покинул Землю миллионы лет назад. И вот теперь Эви вернулся, чтобы передать новейшую технологию землянам, а также в надежде найти давно покинутый древний город и, может быть, свою семью. Однако следом за Эви из космоса прибывают пираты, которые хотят захватить власть во Вселенной. Медведь Брэмбл и его пушистые друзья должны помочь новому другу Эви и заодно спасти Вселенную.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Вань Цинь, Рэйчел Сюй, Цзян Линь
В ролях:Чжан Бинцзюнь, Чжан Вэй, Тань Сяо, Чэн Цзиян, Ли Ваньяо, Лю Сыци
Музыка:Ли Чжипин
В ролях:Чжан Бинцзюнь, Чжан Вэй, Тань Сяо, Чэн Цзиян, Ли Ваньяо, Лю Сыци
Музыка:Ли Чжипин
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:07 июля 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:07 июля 2022
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