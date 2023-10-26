По щучьему велению

Режиссер: Александр Войтинский

Жанры: Фэнтези, Приключения.

Если ты идешь на рыбалку — будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Александр Архипов

В ролях: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Фёдор Лавров, Агриппина Стеклова, Сергей Бурунов, Тимофей Меренков, Валерия Рустамова

Музыка: Сергей Луран