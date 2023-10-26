По щучьему велению
Режиссер:Александр Войтинский
Жанры: Фэнтези, Приключения.
Жанры: Фэнтези, Приключения.
Если ты идешь на рыбалку — будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Александр Архипов
В ролях:Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Фёдор Лавров, Агриппина Стеклова, Сергей Бурунов, Тимофей Меренков, Валерия Рустамова
Музыка:Сергей Луран
В ролях:Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Фёдор Лавров, Агриппина Стеклова, Сергей Бурунов, Тимофей Меренков, Валерия Рустамова
Музыка:Сергей Луран
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:26 октября 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:26 октября 2023
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