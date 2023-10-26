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По щучьему велению

Режиссер:Александр Войтинский
Жанры: Фэнтези, Приключения.

Если ты идешь на рыбалку — будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

Продолжительность:115 мин
Сценарий:Александр Архипов
В ролях:Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Фёдор Лавров, Агриппина Стеклова, Сергей Бурунов, Тимофей Меренков, Валерия Рустамова
Музыка:Сергей Луран
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:26 октября 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 4 по 6 ноября
11:10 (230)
13:35 (280)
16:00 (310)
18:25 (330)
20:50 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 4 по 6 ноября
12:40 (280)
15:05 (360)
17:30 (380)
ГалактикаЗал 2
4 ноября
16:35 (430)
5 ноября
16:35 (430)
6 ноября
16:35 (430)
7 ноября
16:35 (330)
8 ноября
16:35 (330)
ГалактикаЗал 1
4 ноября
12:25 (430)
6 ноября
10:00 (330)
7 ноября
12:25 (330)
8 ноября
12:25 (330)
ГалактикаЗал 3
4 ноября
20:25 (430)
5 ноября
20:25 (430)
6 ноября
20:25 (430)
7 ноября
20:25 (390)
8 ноября
20:25 (390)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 4 по 6 ноября
11:50 (350)
14:15 (450)
16:40 (450)
19:05 (550)

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