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По-мужски

Режиссер:Максим Кулагин
Жанры: Драма, Триллер.

35-летний Глеб — образец успешного мужчины: красавица-жена, собственный бизнес, новый загородный дом-мечта. Однако после того как он не находит в себе смелость разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим жену, его идеальная жизнь круто меняется.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Денис Кулагин
В ролях:Антон Лапенко, Екатерина Щербакова, Владимир Гориславец, Сергей Васин, Полина Синильникова, Лёля Хохлова, Евгения Синицкая, Анастасия Чуева, Владимир Данай, Руслан Гагиев
Музыка:Андрей Бугров
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
11 ноября
19:40 (300)
c 12 по 13 ноября
19:40 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 11 по 13 ноября
14:30 (400)
22:30 (500)

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