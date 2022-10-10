По-мужски

Режиссер: Максим Кулагин

Жанры: Драма, Триллер.

35-летний Глеб — образец успешного мужчины: красавица-жена, собственный бизнес, новый загородный дом-мечта. Однако после того как он не находит в себе смелость разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим жену, его идеальная жизнь круто меняется.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Денис Кулагин

В ролях: Антон Лапенко, Екатерина Щербакова, Владимир Гориславец, Сергей Васин, Полина Синильникова, Лёля Хохлова, Евгения Синицкая, Анастасия Чуева, Владимир Данай, Руслан Гагиев

Музыка: Андрей Бугров