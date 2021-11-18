Плюшевый Бум!

Режиссер: Денис Чернов, Илья Куприянов

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.

Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывезти из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается!

Продолжительность: 70 мин

Сценарий: Антон Борисов, Татьяна Белова, Александр Ким

В ролях: Михаил Хрусталёв, Ксения Бржезовская, Александра Борисова, Елена Шульман, Владимир Маслаков, Светлана Кузнецова, Марианна Мокшина, Валерий Соловьев, Олег Куликович

