Плюшевый Бум!
Режиссер:Денис Чернов, Илья Куприянов
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывезти из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается!
Продолжительность:70 мин
Сценарий:Антон Борисов, Татьяна Белова, Александр Ким
В ролях:Михаил Хрусталёв, Ксения Бржезовская, Александра Борисова, Елена Шульман, Владимир Маслаков, Светлана Кузнецова, Марианна Мокшина, Валерий Соловьев, Олег Куликович
В ролях:Михаил Хрусталёв, Ксения Бржезовская, Александра Борисова, Елена Шульман, Владимир Маслаков, Светлана Кузнецова, Марианна Мокшина, Валерий Соловьев, Олег Куликович
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:18 ноября 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:18 ноября 2021
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