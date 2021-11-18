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Плюшевый Бум!

Режиссер:Денис Чернов, Илья Куприянов
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.

Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывезти из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается!

Продолжительность:70 мин
Сценарий:Антон Борисов, Татьяна Белова, Александр Ким
В ролях:Михаил Хрусталёв, Ксения Бржезовская, Александра Борисова, Елена Шульман, Владимир Маслаков, Светлана Кузнецова, Марианна Мокшина, Валерий Соловьев, Олег Куликович
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:18 ноября 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 20 по 21 ноября
15:10 (от 180 р.)
c 22 по 24 ноября
15:10 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 1
c 20 по 21 ноября
12:05 (300)
c 22 по 24 ноября
18:45 (300)
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21 ноября
19:10 (350)
c 22 по 24 ноября
14:00 (240)
Мираж СинемаКинозал №4
21 ноября
16:45 (300)
c 22 по 24 ноября
15:10 (200)
16:45 (200)

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