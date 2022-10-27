Плотник

Режиссер: Авдотья Смирнова

Жанры: Драма.

Осиповы — простая, дружная и очень счастливая семья из Ульяновска. Внезапная болезнь маленького сына переворачивает их полную радужных планов жизнь вверх дном. Родители готовы на все, чтобы спасти своего ребенка. Но судьба ставит перед ними все новые препятствия, от которых сломался бы любой. Но только не он. Самый обычный человек. Провинциальный плотник.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Марина Степнова, Авдотья Смирнова

В ролях: Анна Рыцарева, Сергей Уманов, Алексей Филимонов, Светлана Казарцева, Маргарита Бычкова, Виталий Олечкин, Олег Рязанцев, Геннадий Смирнов, Юлия Груздева, Софья Багратиони

