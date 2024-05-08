Планета обезьян: Новое царство

Режиссер: Уэс Болл

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Несколько поколений после правления Цезаря. Обезьяны являются доминирующим видом, живущим в гармонии, а люди вынуждены оставаться в тени. Пока новый тиранический лидер обезьян строит свою империю, один молодой шимпанзе отправляется в путешествие, которое заставит его усомниться во всём, что он знал о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей.

Продолжительность: 145 мин

Сценарий: Джош Фридман, Рик Джаффа, Аманда Сильвер

В ролях: Оуэн Тиг,Питер Макон,Фрейя Аллан,Кевин Дюран,Трэвис Джеффри,Ика Дэрвилл,Лидия Пекхэм,Нил Сэндилэндс,Рас-Сэмюэл,Сара Вайсман

Музыка: Джон Песано