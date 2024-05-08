Планета обезьян: Новое царство
Режиссер:Уэс Болл
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Несколько поколений после правления Цезаря. Обезьяны являются доминирующим видом, живущим в гармонии, а люди вынуждены оставаться в тени. Пока новый тиранический лидер обезьян строит свою империю, один молодой шимпанзе отправляется в путешествие, которое заставит его усомниться во всём, что он знал о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей.
Продолжительность:145 мин
Сценарий:Джош Фридман, Рик Джаффа, Аманда Сильвер
В ролях:Оуэн Тиг,Питер Макон,Фрейя Аллан,Кевин Дюран,Трэвис Джеффри,Ика Дэрвилл,Лидия Пекхэм,Нил Сэндилэндс,Рас-Сэмюэл,Сара Вайсман
Музыка:Джон Песано
В ролях:Оуэн Тиг,Питер Макон,Фрейя Аллан,Кевин Дюран,Трэвис Джеффри,Ика Дэрвилл,Лидия Пекхэм,Нил Сэндилэндс,Рас-Сэмюэл,Сара Вайсман
Музыка:Джон Песано
Производство:США
Ограничения:14+
Дата релиза:08 мая 2024
Ограничения:14+
Дата релиза:08 мая 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!