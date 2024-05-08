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Планета обезьян: Новое царство

Режиссер:Уэс Болл
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Несколько поколений после правления Цезаря. Обезьяны являются доминирующим видом, живущим в гармонии, а люди вынуждены оставаться в тени. Пока новый тиранический лидер обезьян строит свою империю, один молодой шимпанзе отправляется в путешествие, которое заставит его усомниться во всём, что он знал о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей.

Продолжительность:145 мин
Сценарий:Джош Фридман, Рик Джаффа, Аманда Сильвер
В ролях:Оуэн Тиг,Питер Макон,Фрейя Аллан,Кевин Дюран,Трэвис Джеффри,Ика Дэрвилл,Лидия Пекхэм,Нил Сэндилэндс,Рас-Сэмюэл,Сара Вайсман
Музыка:Джон Песано
Производство:США
Ограничения:14+
Дата релиза:08 мая 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 17 по 19 мая
11:45 (300)
14:30 (350)
17:10 (420)
19:50 (420)
22:30 (420)
20 мая
11:45 (200)
14:30 (300)
17:10 (300)
19:50 (370)
22:30 (370)
21 мая
11:45 (200)
14:30 (300)
17:10 (300)
19:50 (370)
22:30 (370)

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