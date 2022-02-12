Пламенное сердце

Режиссер: Теодор Ти, Лоран Зэйтун

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

С самого детства у Джорджии Нолан была только одна мечта: стать пожарным, как ее папа! К сожалению, законы того времени не оставляли шанса этой мечте осуществиться.

Но когда в городе стали один за другим пропадать пожарные, а таинственные пожары — сжигать дотла городские театры, Джорджиа поняла: вот она, ее возможность! Переодевшись в «Джо», неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя.

Джорджии придется здорово постараться, чтобы ее не раскрыли, особенно учитывая, что возглавляет рискованное расследование ее отец.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Лоран Зэйтун, Дженника Харпер, Дафна Балон

В ролях: Алис Поль, Венсан Кассель, Валери Лемерсье, Клаудия Тагбо, Эли Семун, Эммануэль Кюртиль Эммануэль Гариджо, Александр Н’Гуэн, Loïse Charpentier, Кеннет Брана

Музыка: Крис Иган