Пламенное сердце
Режиссер:Теодор Ти, Лоран Зэйтун
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
С самого детства у Джорджии Нолан была только одна мечта: стать пожарным, как ее папа! К сожалению, законы того времени не оставляли шанса этой мечте осуществиться.
Но когда в городе стали один за другим пропадать пожарные, а таинственные пожары — сжигать дотла городские театры, Джорджиа поняла: вот она, ее возможность! Переодевшись в «Джо», неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя.
Джорджии придется здорово постараться, чтобы ее не раскрыли, особенно учитывая, что возглавляет рискованное расследование ее отец.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Лоран Зэйтун, Дженника Харпер, Дафна Балон
В ролях:Алис Поль, Венсан Кассель, Валери Лемерсье, Клаудия Тагбо, Эли Семун, Эммануэль Кюртиль Эммануэль Гариджо, Александр Н’Гуэн, Loïse Charpentier, Кеннет Брана
Музыка:Крис Иган
В ролях:Алис Поль, Венсан Кассель, Валери Лемерсье, Клаудия Тагбо, Эли Семун, Эммануэль Кюртиль Эммануэль Гариджо, Александр Н’Гуэн, Loïse Charpentier, Кеннет Брана
Музыка:Крис Иган
Производство:Франция, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:12 февраля 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:12 февраля 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!