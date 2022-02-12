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Пламенное сердце

Режиссер:Теодор Ти, Лоран Зэйтун
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

С самого детства у Джорджии Нолан была только одна мечта: стать пожарным, как ее папа! К сожалению, законы того времени не оставляли шанса этой мечте осуществиться.

Но когда в городе стали один за другим пропадать пожарные, а таинственные пожары — сжигать дотла городские театры, Джорджиа поняла: вот она, ее возможность! Переодевшись в «Джо», неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя.

Джорджии придется здорово постараться, чтобы ее не раскрыли, особенно учитывая, что возглавляет рискованное расследование ее отец.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Лоран Зэйтун, Дженника Харпер, Дафна Балон
В ролях:Алис Поль, Венсан Кассель, Валери Лемерсье, Клаудия Тагбо, Эли Семун, Эммануэль Кюртиль Эммануэль Гариджо, Александр Н’Гуэн, Loïse Charpentier, Кеннет Брана
Музыка:Крис Иган
Производство:Франция, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:12 февраля 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 12 по 13 февраля
11:20 (от 180 р.)
c 14 по 16 февраля
11:20 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 1
c 12 по 13 февраля
11:50 (240)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №7. VIP
c 12 по 13 февраля
12:40 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 12 по 13 февраля
11:50 (250)
16:20 (360)
ГалактикаЗал 2
14 февраля
17:45 (260)

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