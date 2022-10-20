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Плакать нельзя

Режиссер:Наталья Назарова
Жанры: Драма, Триллер.

Русская эмигрантка в Скандинавии отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребёнка она оказывается в тупике: по законам новой ювенальной юстиции её сын является собственностью государства.

Продолжительность:125 мин
Сценарий:Алексей Колмогоров, Наталья Назарова
В ролях:Светлана Чуйкина, Владимир Левченко, Иван Янковский, Джонатан Солвей, Катарина Шпиринг, Вадим Степанов, Дирк Мартенс, Ричард Ли Уилсон, Екатерина Васильева, Степан Середа
Музыка:Марко Морини
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:20 октября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
24 октября
20:10 (150)
c 25 по 26 октября
20:10 (250)

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