Плакать нельзя

Режиссер: Наталья Назарова

Жанры: Драма, Триллер.

Русская эмигрантка в Скандинавии отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребёнка она оказывается в тупике: по законам новой ювенальной юстиции её сын является собственностью государства.

Продолжительность: 125 мин

Сценарий: Алексей Колмогоров, Наталья Назарова

В ролях: Светлана Чуйкина, Владимир Левченко, Иван Янковский, Джонатан Солвей, Катарина Шпиринг, Вадим Степанов, Дирк Мартенс, Ричард Ли Уилсон, Екатерина Васильева, Степан Середа

Музыка: Марко Морини