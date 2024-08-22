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Пираты галактики Барракуда

Режиссер:Антон Борматов
Жанры: Фантастика, Приключения.

На Землю попадает космический пират из далёкой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в незапамятные времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде. Он случайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, и оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей. Теперь их общая задача — не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему! Но чтобы спасти Землю, сначала предстоит понять, что только дружба и самопожертвование способны разрулить проблемы галактического масштаба.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Андрей Геласимов, Наталья Милявская
В ролях:Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын, Софья Лебедева, Ольга Науменко, Татьяна Рассказова, Андрей Воробьёв
Музыка:Валерий Царьков
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:22 августа 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 22 по 25 августа
18:45 (420)
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16:35 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 22 по 23 августа
11:40 (250)
c 24 по 25 августа
11:40 (350)

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