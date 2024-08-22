Пираты галактики Барракуда

Режиссер: Антон Борматов

Жанры: Фантастика, Приключения.

На Землю попадает космический пират из далёкой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в незапамятные времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде. Он случайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, и оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей. Теперь их общая задача — не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему! Но чтобы спасти Землю, сначала предстоит понять, что только дружба и самопожертвование способны разрулить проблемы галактического масштаба.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Андрей Геласимов, Наталья Милявская

В ролях: Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын, Софья Лебедева, Ольга Науменко, Татьяна Рассказова, Андрей Воробьёв

Музыка: Валерий Царьков