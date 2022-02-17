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Пиноккио. Правдивая история

Режиссер:Василий Ровенский
Жанры: Комедия, Анимация, Семейный.

Юный Пиноккио, созданный руками плотника Джепетто, сбегает из дома гениального мастера, чтобы посмотреть мир, и прибивается к странствующему цирку под руководством коварного дельца Моджафоко. Сделав говорящую куклу Пиноккио гвоздем цирковой программы, он собирает в каждом городе полные залы, а в это время его помощники Кот и Лиса обчищают дома горожан. Но Пиноккио и понятия не имеет об этом. Он влюбляется в юную воздушную гимнастку Беллу, приемную дочь Моджафоко. Но у Пиноккио нет шансов добиться взаимности, ведь он кукла, а не человек. Старый клоун Фантоцци советует Пиноккио отправиться к колдунье Люсильде, которая знает, как ему помочь.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Вадим Свешников, Максим Свешников, Василий Ровенский
В ролях:Филипп Лебедев, Антон Эльдаров, Александр Гаврилин, Диомид Виноградов, Дмитрий Иосифов Алексей Войтюк, Элиза Мартиросова, Ирина Киреева, Виталий Лойко
Производство:Россия
Ограничения:6+
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 17 по 18 февраля
13:10 (от 150 р.)
c 19 по 20 февраля
13:10 (от 180 р.)
c 21 по 22 февраля
13:10 (от 150 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 17 по 18 февраля
11:45 (150)
13:45 (200)
c 19 по 20 февраля
11:45 (250)
13:45 (300)

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