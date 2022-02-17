Пиноккио. Правдивая история
Режиссер:Василий Ровенский
Жанры: Комедия, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Анимация, Семейный.
Юный Пиноккио, созданный руками плотника Джепетто, сбегает из дома гениального мастера, чтобы посмотреть мир, и прибивается к странствующему цирку под руководством коварного дельца Моджафоко. Сделав говорящую куклу Пиноккио гвоздем цирковой программы, он собирает в каждом городе полные залы, а в это время его помощники Кот и Лиса обчищают дома горожан. Но Пиноккио и понятия не имеет об этом. Он влюбляется в юную воздушную гимнастку Беллу, приемную дочь Моджафоко. Но у Пиноккио нет шансов добиться взаимности, ведь он кукла, а не человек. Старый клоун Фантоцци советует Пиноккио отправиться к колдунье Люсильде, которая знает, как ему помочь.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Вадим Свешников, Максим Свешников, Василий Ровенский
В ролях:Филипп Лебедев, Антон Эльдаров, Александр Гаврилин, Диомид Виноградов, Дмитрий Иосифов Алексей Войтюк, Элиза Мартиросова, Ирина Киреева, Виталий Лойко
В ролях:Филипп Лебедев, Антон Эльдаров, Александр Гаврилин, Диомид Виноградов, Дмитрий Иосифов Алексей Войтюк, Элиза Мартиросова, Ирина Киреева, Виталий Лойко
Производство:Россия
Ограничения:6+
Ограничения:6+
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