Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона

Режиссер: Кан Сын-хун, Юн Джэ-ван

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.

Малыш Кронк, один из друзей Пороро, случайно находит и проглатывает волшебный камень. Кронк вдруг становится сильным и огромным, но его вид пугает всех вокруг. Чтобы вернуть другу прежний облик, Пороро отправляется в захватывающее путешествие к замку дракона. Друзьям предстоит разработать план, как пробраться внутрь замка и освободить Кронка от заклятья.

Продолжительность: 70 мин

Сценарий: Кан Сын-хун, Ким Чхан-вон, Чон Ын-гён

В ролях: Ли Сон, Ли Ми-джа, Ким Хён-джи, Хон Со-ён, Чон Ми-сук, Ким Со-ён, Ким Хван-джин, Ли Джан-вон, Ом Сан-хён

Музыка: Ким Джон-а