Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона
Режиссер:Кан Сын-хун, Юн Джэ-ван
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.
Малыш Кронк, один из друзей Пороро, случайно находит и проглатывает волшебный камень. Кронк вдруг становится сильным и огромным, но его вид пугает всех вокруг. Чтобы вернуть другу прежний облик, Пороро отправляется в захватывающее путешествие к замку дракона. Друзьям предстоит разработать план, как пробраться внутрь замка и освободить Кронка от заклятья.
Продолжительность:70 мин
Сценарий:Кан Сын-хун, Ким Чхан-вон, Чон Ын-гён
В ролях:Ли Сон, Ли Ми-джа, Ким Хён-джи, Хон Со-ён, Чон Ми-сук, Ким Со-ён, Ким Хван-джин, Ли Джан-вон, Ом Сан-хён
Музыка:Ким Джон-а
В ролях:Ли Сон, Ли Ми-джа, Ким Хён-джи, Хон Со-ён, Чон Ми-сук, Ким Со-ён, Ким Хван-джин, Ли Джан-вон, Ом Сан-хён
Музыка:Ким Джон-а
Производство:Корея Южная
Ограничения:0+
Дата релиза:20 апреля 2023
Ограничения:0+
Дата релиза:20 апреля 2023
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