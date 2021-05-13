Пила: Спираль

Режиссер: Даррен Линн Боусман

Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.

Импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. Так они оказываются в эпицентре зловещей игры, и цена проигрыша в ней — человеческая жизнь.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Джош Столберг, Пит Голдфингер

В ролях: Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон, Морган Дэвид Джонс, Али Джонсон, Дэн Петрониевич, Ричард Зэппери, Эди Инксеттер, Лейла Ли, Макс Мингелла, Кристофер Таи

Музыка: Чарли Клаузер