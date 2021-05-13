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Пила: Спираль

Режиссер:Даррен Линн Боусман
Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.

Импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. Так они оказываются в эпицентре зловещей игры, и цена проигрыша в ней — человеческая жизнь.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Джош Столберг, Пит Голдфингер
В ролях:Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон, Морган Дэвид Джонс, Али Джонсон, Дэн Петрониевич, Ричард Зэппери, Эди Инксеттер, Лейла Ли, Макс Мингелла, Кристофер Таи
Музыка:Чарли Клаузер
Производство:США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:13 мая 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
12 мая
20:00 (190 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
13 мая
19:35 (190 р.)
14 мая
19:35 (190 р.)
15 мая
19:35 (240 р.)
16 мая
19:35 (240 р.)
17 мая
19:35 (190 р.)
18 мая
19:35 (190 р.)
ГалактикаЗал 2
c 13 по 16 мая
10:00 (от 250 Р)
c 17 по 18 мая
10:00 (от 200 Р)
Мираж СинемаКинозал №4
c 13 по 16 мая
23:30 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 13 по 16 мая
22:30 (700 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 13 по 16 мая
22:00 (1000 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 13 по 14 мая
21:00 (190 р.)
c 15 по 16 мая
21:00 (240 р.)
c 17 по 18 мая
21:00 (190 р.)
19 мая
21:05 (190 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 13 по 14 мая
11:00 (150 р.)
13:00 (200 р.)
15:00 (300 р.)
17:00 (300 р.)
19:10 (300 р.)
21:10 (300 р.)
c 15 по 16 мая
11:00 (200 р.)
13:00 (300 р.)
15:00 (300 р.)
17:00 (300 р.)
19:10 (300 р.)
21:10 (300 р.)

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