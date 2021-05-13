Пила: Спираль
Режиссер:Даррен Линн Боусман
Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.
Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.
Импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. Так они оказываются в эпицентре зловещей игры, и цена проигрыша в ней — человеческая жизнь.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Джош Столберг, Пит Голдфингер
В ролях:Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон, Морган Дэвид Джонс, Али Джонсон, Дэн Петрониевич, Ричард Зэппери, Эди Инксеттер, Лейла Ли, Макс Мингелла, Кристофер Таи
Музыка:Чарли Клаузер
В ролях:Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон, Морган Дэвид Джонс, Али Джонсон, Дэн Петрониевич, Ричард Зэппери, Эди Инксеттер, Лейла Ли, Макс Мингелла, Кристофер Таи
Музыка:Чарли Клаузер
Производство:США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:13 мая 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:13 мая 2021
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