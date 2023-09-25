Пила 10

Режиссер: Кевин Гротерт

Жанры: Триллер, Ужасы.

Надеясь излечиться от рака, Джон Крамер отправляется в Мексику на экспериментальное лечение. Операция проходит успешно, и доктор обещает ему начало новой жизни, но вскоре выясняется, что это было постановочное мошенничество и обман отчаявшихся больных. Теперь Джон наставит аферистов на путь истинный в своём фирменном стиле — при помощи хитроумных жестоких ловушек.

Продолжительность: 18+ мин

Сценарий: Пит Голдфингер, Джош Столберг

В ролях: Тобин Белл, Сюннёве Макоди Лунд, Шоуни Смит, Стивен Брэнд, Рената Вака, Джошуа Окамото, Октавио Инохоса, Паулетта Эрнандес, Хорхе Брисеньо, Костас Мэндилор

Музыка: Чарли Клаузер