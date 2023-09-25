Пила 10
Режиссер:Кевин Гротерт
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Надеясь излечиться от рака, Джон Крамер отправляется в Мексику на экспериментальное лечение. Операция проходит успешно, и доктор обещает ему начало новой жизни, но вскоре выясняется, что это было постановочное мошенничество и обман отчаявшихся больных. Теперь Джон наставит аферистов на путь истинный в своём фирменном стиле — при помощи хитроумных жестоких ловушек.
Продолжительность:18+ мин
Сценарий:Пит Голдфингер, Джош Столберг
В ролях:Тобин Белл, Сюннёве Макоди Лунд, Шоуни Смит, Стивен Брэнд, Рената Вака, Джошуа Окамото, Октавио Инохоса, Паулетта Эрнандес, Хорхе Брисеньо, Костас Мэндилор
Музыка:Чарли Клаузер
В ролях:Тобин Белл, Сюннёве Макоди Лунд, Шоуни Смит, Стивен Брэнд, Рената Вака, Джошуа Окамото, Октавио Инохоса, Паулетта Эрнандес, Хорхе Брисеньо, Костас Мэндилор
Музыка:Чарли Клаузер
Производство:США, Мексика, Канада
Ограничения:118
Дата релиза:25 сентября 2023
Ограничения:118
Дата релиза:25 сентября 2023
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