Певица на всю голову
Режиссер:Бен Луин
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
У каждой девушки есть заветная мечта. Милли занимается управлением фондами, но мечтает совсем о другом – стать певицей. Она решает оставить нелюбимую работу и своего бойфренда, чтобы стать ученицей оперной дивы Меган Джеффри-Бишоп, живущей в глубинке Шотландии. Та соглашается обучать героиню пению, предупредив, что это будет истинное страдание. Но Милли готова пойти на всё, лишь бы оказаться на большой сцене.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Бен Луин, Аллен Палмер
В ролях:Даниэль Макдональд, Джоанна Ламли, Хью Скиннер, Шазад Латиф, Гари Льюис, Ребекка Бенсон, Вики Пеппердин, Йен Ханмор, Bhav Joshi, Christina Bennington
Музыка:Цезари Скубижевски
В ролях:Даниэль Макдональд, Джоанна Ламли, Хью Скиннер, Шазад Латиф, Гари Льюис, Ребекка Бенсон, Вики Пеппердин, Йен Ханмор, Bhav Joshi, Christina Bennington
Музыка:Цезари Скубижевски
Производство:Австралия, США, Великобритания
Ограничения:12+
Дата релиза:28 июля 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:28 июля 2022
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