Певица на всю голову

Режиссер: Бен Луин

Жанры: Драма, Мелодрама.

У каждой девушки есть заветная мечта. Милли занимается управлением фондами, но мечтает совсем о другом – стать певицей. Она решает оставить нелюбимую работу и своего бойфренда, чтобы стать ученицей оперной дивы Меган Джеффри-Бишоп, живущей в глубинке Шотландии. Та соглашается обучать героиню пению, предупредив, что это будет истинное страдание. Но Милли готова пойти на всё, лишь бы оказаться на большой сцене.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Бен Луин, Аллен Палмер

В ролях: Даниэль Макдональд, Джоанна Ламли, Хью Скиннер, Шазад Латиф, Гари Льюис, Ребекка Бенсон, Вики Пеппердин, Йен Ханмор, Bhav Joshi, Christina Bennington

Музыка: Цезари Скубижевски