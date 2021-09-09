Петровы в гриппе

Режиссер: Кирилл Серебренников

Жанры: Фантастика, Драма.

Петровы — самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

Сценарий: Кирилл Серебренников, Алексей Сальников

В ролях: Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Иван Дорн, Александр Ильин мл., Сергей Дрейден, Тимофей Трибунцев, Владислав Семилетков

Музыка: Айдар Салахов, Дмитрий Жук, Андрей Поляков