Петровы в гриппе
Режиссер:Кирилл Серебренников
Жанры: Фантастика, Драма.
Жанры: Фантастика, Драма.
Петровы — самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.
Сценарий:Кирилл Серебренников, Алексей Сальников
В ролях:Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Иван Дорн, Александр Ильин мл., Сергей Дрейден, Тимофей Трибунцев, Владислав Семилетков
Музыка:Айдар Салахов, Дмитрий Жук, Андрей Поляков
В ролях:Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Иван Дорн, Александр Ильин мл., Сергей Дрейден, Тимофей Трибунцев, Владислав Семилетков
Музыка:Айдар Салахов, Дмитрий Жук, Андрей Поляков
Производство:Россия, Франция, Швейцария, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:09 сентября 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:09 сентября 2021
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