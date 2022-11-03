Петр I. Последний царь и первый император

Режиссер: Андрей Кравчук

Жанры: История, Биография, Документальный.

Фигура императора Петра Великого, как и эпоха его становления и правления, до сих пор будоражит умы людей во всем мире. Создатели отвечают на вопросы, как занять престол, когда ты — четырнадцатый ребенок в семье; как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота; как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну, с которой раньше никто не считался и многие другие.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Антон Черенков, Андрей Кравчук, Андрей Рубанов

В ролях: Алексей Лукин, Даниил Муравьев-Изотов, Иван Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехина, Анастасия Мишина, Юлия Бочарова, Роман Коноплев, Александр Большаков

Музыка: Кузьма Бодров