Петр I. Последний царь и первый император
Режиссер:Андрей Кравчук
Жанры: История, Биография, Документальный.
Жанры: История, Биография, Документальный.
Фигура императора Петра Великого, как и эпоха его становления и правления, до сих пор будоражит умы людей во всем мире. Создатели отвечают на вопросы, как занять престол, когда ты — четырнадцатый ребенок в семье; как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота; как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну, с которой раньше никто не считался и многие другие.
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Антон Черенков, Андрей Кравчук, Андрей Рубанов
В ролях:Алексей Лукин, Даниил Муравьев-Изотов, Иван Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехина, Анастасия Мишина, Юлия Бочарова, Роман Коноплев, Александр Большаков
Музыка:Кузьма Бодров
В ролях:Алексей Лукин, Даниил Муравьев-Изотов, Иван Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехина, Анастасия Мишина, Юлия Бочарова, Роман Коноплев, Александр Большаков
Музыка:Кузьма Бодров
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:03 ноября 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:03 ноября 2022
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