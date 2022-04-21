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Первый Оскар

Режиссер:Сергей Мокрицкий
Жанры: Драма, История, Военный.

Осень 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву. А в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации − главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР.

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Максим Бударин, Юрий Ненев
В ролях:Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Василий Мищенко, Михаил Брашинский, Алексей Колган, Станислав Стрелков, Лев Малишава
Музыка:Алексей Айги
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:21 апреля 2022
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23 апреля
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21:05 (370)
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24 апреля
19:30 (от 210 р.)
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18:20 (330)
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11:20 (250)
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16:00 (330)
18:20 (330)
20:40 (330)
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c 21 по 22 апреля
14:00 (400)
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12:10 (300)
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