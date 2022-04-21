Первый Оскар
Режиссер:Сергей Мокрицкий
Жанры: Драма, История, Военный.
Жанры: Драма, История, Военный.
Осень 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву. А в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации − главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР.
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Максим Бударин, Юрий Ненев
В ролях:Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Василий Мищенко, Михаил Брашинский, Алексей Колган, Станислав Стрелков, Лев Малишава
Музыка:Алексей Айги
В ролях:Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Василий Мищенко, Михаил Брашинский, Алексей Колган, Станислав Стрелков, Лев Малишава
Музыка:Алексей Айги
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:21 апреля 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:21 апреля 2022
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