Первый Оскар

Режиссер: Сергей Мокрицкий

Жанры: Драма, История, Военный.

Осень 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву. А в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации − главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Максим Бударин, Юрий Ненев

В ролях: Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Василий Мищенко, Михаил Брашинский, Алексей Колган, Станислав Стрелков, Лев Малишава

Музыка: Алексей Айги