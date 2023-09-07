Пернатый патруль

Режиссер: Найджел В. Тирни, Лун Дун

Жанры: Анимация.

Орлёнок был воспитан курами. Но инстинкты взяли свое, и он отправляется на поиски себя. Невероятные путешествия приводят орла в Птицеград, где он находит не только своих родственников, но и новую цель — стать членом команды Пернатого патруля. Впрочем, он еще не подозревает, что в городе зреет страшный заговор.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Роберт Н. Скир, Джефф Слоникер, Вивиан Юн

