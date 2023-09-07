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Пернатый патруль

Режиссер:Найджел В. Тирни, Лун Дун
Жанры: Анимация.

Орлёнок был воспитан курами. Но инстинкты взяли свое, и он отправляется на поиски себя. Невероятные путешествия приводят орла в Птицеград, где он находит не только своих родственников, но и новую цель — стать членом команды Пернатого патруля. Впрочем, он еще не подозревает, что в городе зреет страшный заговор.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Роберт Н. Скир, Джефф Слоникер, Вивиан Юн
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:07 сентября 2023
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